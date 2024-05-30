 
«  
  »

Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор між Газою та Єгиптом

Про це повідомляє Times of Israel.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що захоплена смуга землі, яка проходить уздовж кордону між Газою та Єгиптом, слугує «кисневим трубопроводом ХАМАС для контрабанди зброї».

Крім цього, ізраїльські військові виявили там десятки ракетних установок і щонайменше 20 тунелів для транскордонної контрабанди.  Деякі з них вже зруйнували. Ізраїль також інформує Єгипет про розвиток подій.

За словами військових, ще 82 тунельні шахти, що ведуть до тунелів, розташовані в районі так званого Філадельфійського коридору.

30 мая, 2024 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  