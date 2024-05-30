МЗС Чехії: З червня ЗСУ отримуватиме від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць

Представники керівництва МЗС Чехії повідомили, що з червня у межах «чеської ініціативи» ЗСУ отримуватиме від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Міністр Ян Ліпавський підтвердив, що ЗСУ отримають перші снаряди в рамках ініціативи вже найближчим часом, у червні.

«Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні», – заявив очільник МЗС.

Точно такий прогноз пролунав від Томаша Копечного, урядового спецпредставника Чехії з питань реконструкції України, який відповідає також за «чеську ініціативу» щодо постачання снарядів. Копечний очікує на зростання обсягів снарядів у ЗСУ. «Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць», – пояснив дипломат.