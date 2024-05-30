ПАРЄ закликала європейські держави продовжити українським біженцям терміни перебування

Про це повідомляє сайт ПАРЄ.

«Наголошуючи на важливості підтримувати орієнтований на людей підхід до розробки політики під час кризи, Міграційний комітет ПАРЄ звернувся до європейських держав з проханням дозволити продовження раніше узгодженого терміну тимчасового захисту або знайти нові способи забезпечити постійне та юридично безпечне перебування населення України на їхніх територіях і полегшити доступ шукачів притулку до наявних прав», — йдеться у повідомленні.

Комісія закликала країни ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, право на постійне перебування в приймаючій країні після трирічного періоду проживання.

ПАРЄ також закликала звільнити людей, вимушено переміщених або висланих до Росії та Білорусі, та наголосила на «необхідності зміцнити співпрацю між різними сторонами та механізмами» для сприяння поверненню вимушено переміщених дітей.

«Втручання третіх сторін може забезпечити гарантії неупередженості та ефективності», — йдеться у проєкті постанови.

Ухвалений проєкт резолюції також включає низку заходів із надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, зокрема швидке надання гуманітарної допомоги з особливим акцентом на потребах внутрішньо переміщених дітей та їхніх родин.

ПАРЄ нагадала, що, за даними ООН, після початку повномасштабної агресії РФ понад 5,9 млн українців знайшли притулок у Європі, а понад 500 тис. виїхали за межі європейського континенту. Крім того, в Україні близько 5 млн стали внутрішньо переміщеними особами.