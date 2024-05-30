Пентагон відкрив завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України

Про це повідомляє The New York Times.

Вказано, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon. Завод міститиме три виробничі лінії у різних будівлях і забезпечить близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність.

Планується, що там щомісяця вироблятимуть близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Два інші заводи у США сумарно виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Водночас Пентагон має на меті виготовляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це допоможе забезпечити українських артилеристів.