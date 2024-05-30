 
«  
  »

Пентагон відкрив завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України

Про це повідомляє The New York Times.

Вказано, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon. Завод міститиме три виробничі лінії у різних будівлях і забезпечить близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність.

Планується, що там щомісяця вироблятимуть близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Два інші заводи у США сумарно виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Водночас Пентагон має на меті виготовляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це допоможе забезпечити українських артилеристів.

30 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  