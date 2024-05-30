Росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі

Про запуск «шахедів» повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Харкові влучання в критичну інфраструктуру

О 02:04 у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Харкові дуже голосно! Будьте обережні!», — написав він.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що росіяни завдали по області щонайменше п’ять ударів. Частина з них — по населених пунктах Харківського району.Терехов заявив, що російська армія атакувала в Харкові об’єкт критичної інфраструктури.

«На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки — бачимо багато вибитих вікон», — додав він.

Згодом Синєгубов повідомив, що з’явилась інформація про постраждалих: двоє людей отримали осколкові поранення, одна — гостру реакцію на стрес. Він також уточнив, що пожежа виникла на обʼєкті газової інфраструктури.

Згодом стало відомо, що окупанти також атакували селище Мала Данилівка Харківської області. Вранці у громаді повідомили, що росіяни знищили манеж Харківського зооветеринарного інституту.

«Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Білгорода», — зазначив Синєгубов.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох.