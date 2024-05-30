У Чехії не бачать передумов для відправки своїх військових в Україну

Про це він сказав у межах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, яка відбувається 30-31 травня, пише «Радіо Свобода«.

«Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдатів в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання, – ред.) зайшла аж так далеко», — сказав дипломат.

Він вказав на те, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

«Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут – приблизно 400 тис. А ми ж країна з населенням 10 млн. Тобто ми робимо й так багато», — резюмував Ліпавський.