У Керчі вночі пролунали вибухи: ГУР підтвердило ураження двох катерів РФ

Інформацію про ураження катерів підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму», — йдеться в повідомленні.

Розвідники додали, що успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

Також у ГУР розповіли, що задля знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Окрім того, застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати.

«Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії — за попередніми даними, швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунєц», — додали в українській розвідці.

Про серію вибухів, які пролунали в Керчі вночі 30 травня, повідомили в телеграм-каналах місцеві жителі, а також представники окупаційної влади Криму.

«Під час відбиття ворожої атаки по об’єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено», – написав у телеграм каналі так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.

Вибухи в Керчі було чути близько першої години ночі. Як пише російський телеграм-канал видання Astra, йшлося про близько 20 потужних вибухів.

Окрім того, на пів години – від першої до пів на другу ночі – було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Зранку міністерство оборони Росії відзвітувало про те, начебто вночі «припинило низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів».

За версією міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито збили над акваторією Азовського моря;8 оперативно-тактичних ракет. А ще 8 БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря, поблизу узбережжя Кримського півострова.

Російське міністерство відзвітувало і про знищення двох безекіпажних катерів, які, за їхнім повідомленням, рухалися в напрямку Кримського півострова.

Тим часом співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони повідомив, що внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 «Тунець».

Також про це написали партизани в телеграм-каналі «Кримський вітер».

«Джерело в Силах безпеки та оборони повідомило, що в результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України було вражено російський катер типу КС-701 «Тунець». Він використовувався для охорони Керченського мосту», — йдеться в повідомленні.

Партизани додали, що два такі катери ЗСУ знищили торік.

До слова, о 07:30 у четвер, 30 травня, рух Кримським мостом знову перекрили. Станом на десяту годину ранку повідомлень про відновлення руху не було.