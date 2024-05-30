Зеленский: Россия давит на страны, чтобы те не участвовали в мирном саммите в Швейцарии

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва все еще пытается сорвать запланированный в следующем месяце «саммит мира», связанный с российской агрессии.

Украинский президент сообщил, что Кремль оказывает давление на страны, чтобы они не участвовали в этой встрече.

Зеленский хочет, чтобы на саммите, который должен пройти 15-16 июня в Швейцарии, мировое сообщество создало общий фронт для продвижения его «формулы мира», которая основывается на требованиях вывода российских войск и восстановления границ Украины 1991 года.

Владимир Зеленский стремится, чтобы как можно больше стран мира оказали давления на Россию.

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что «около 100 стран и международных организаций» теперь участвуют в «глобальных усилиях» по разрешению конфликта.

«Россия уже не сможет сорвать саммит, хотя она очень старается это сделать», — подчеркнул он.

«Она оказывает давление на лидеров, открыто угрожая различным странам дестабилизацией. И это одно из последствий того, что мир дал террористическому государству слишком много времени», — добавил украинский президент.

Он сказал также, что представители правительства, парламента и других политических институтов Украины работают над тем, чтобы обеспечить максимальное количество стран-участников и сделать саммит «по-настоящему эффективным для приближения настоящего мира».

Швейцарские хозяева саммита не пригласили Россию, а Москва считает мероприятие бессмысленным без ее участия.

Кремль заявляет, что готов вести переговоры по прекращению конфликта, и предлагает в качестве отправной точки переговоры, которые состоялись в 2022 году в первые недели войны и которые, как утверждает Москва, вели к соглашению, на которое украинские переговорщики затем не согласились.

В настоящий момент Москва отвергает план Зеленского как «нерабочий» и настаивает, что любое обсуждение должно учитывать «новые реалии», в том числе тот факт, что Россия контролирует около 18 процентов территории Украины.

Россия аннексировала четыре украинских региона через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, хотя у нее до сих пор нет полного контроля ни над одним из них.