Кількаденну операцію зі знищення логістики ворога для Криму провели ЗСУ та СБУ

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, що забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму — співрозмовники «Української правди» в СБУ

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

В ніч же на 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника, додає співрозмовник УП.