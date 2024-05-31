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Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 млн через вторгнення РФ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Світовий банк.

«Якби міжнародні партнери, особливо США, не накопичували ресурси, спеціально пристосовані до цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше», — вважає регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

У звіті йдеться, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Це було спричинено зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Натомість у червні 2023 року майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити продуктів, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.

«Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який зробив би так багато, використовуючи так мало», — додав Аруп Банерджі.

31 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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