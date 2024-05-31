Китай відмовився приїхати на Саміт миру в Швейцарії

Агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця — Reuters

За словами трьох джерел агентства, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.

Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з’їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.