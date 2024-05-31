Німеччина дозволила Україні використовувати передану зброю для ударів по території РФ

Про це повідомляє урядовий речник Штеффен Гебештрайт, пише DW.

Він пояснив, що останніми тижнями Росія особливо активізувалась на Харківському напрямку, звідки з прикордонних територій готувала, координувала та здійснювала атаки проти України. Тому згідно з міжнародним законодавством Україна має право дати відсіч цим атакам.

«Разом (з міжнародними партнерами — ред.) ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. З цією метою вона також може використовувати зброю, надану задля таких цілей, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема й надану нами», — сказав речник.