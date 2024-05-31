Німеччина надасть ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро

Міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі заявила, що Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткові 500 млн євро допомоги.

Про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини у Twitter.

“Німеччина негайно передасть Україні ще одну вогневу одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються” – йдеться у дописі.

Також Німеччина вкотре пообіцяла виділити додаткових 500 млн євро на допомогу Україні. Проте німецька влада не називає жодних строків виділення техніки та грошей.

“Посилення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість” – зазначила Бербок.