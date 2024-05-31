Польща обмежила пересування російських дипломатів країною

Про це повідомляє Onet.

«Я щойно повідомив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі. На пересування російських дипломатів у нашій країні будуть введені обмеження», — заявив глава польської дипломатії на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

За його словами, посольство Росії найближчим часом отримає ноту з цього приводу. Обмеження стосуватимуться як самого посольства, так і консульського персоналу РФ у Польщі, зазначив Сікорський.

Міністр пояснив, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, у якому знаходиться Варшава, а консули – лише у воєводствах, де вони базуються.

«Це стосуватиметься (усіх, — ред.) дипломатів, окрім посла», — додав він.

Сікорський сподівається, що й інші країни наслідуватимуть приклад Польщі.

«Ми маємо докази причетності російської держави до саботажу, також і в нашій країні. Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал», — наголосив голова польського МЗС.

На думку, Сікорського, російська диверсійна кампанія проводиться по всьому ЄС. Він нагадав про арешт диверсанта й зауважив, що є додаткові підозрювані.

«Кілька місяців тому завдяки співпраці наших спецслужб нам вдалося запобігти диверсії в Польщі громадянина України, який проживав у Німеччині, якого росіяни заслали до Польщі. Будь ласка, подумайте, наскільки підступно це було вигадано», – прокоментував він.