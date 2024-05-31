Прогноз погоди на вихідні 1–2 червня: зустрічаємо літо!

За даними Sinoptik.ua, перший літній вікенд в Україні буде спекотним. Утім, не обійдеться і без опадів: дощова погода у вихідні очікується в більшості регіонів, місцями пройдуть грози.

Погода в суботу 1 червня

У східних та південно-східних регіонах у суботу очікується сонячна погода без опадів. Термометри вдень тут покажуть +28…+31 °С, уночі — +15…+16 °С. Виходячи з дому, обов’язково беріть із собою питну воду, носіть головний убір, не забувайте користуватися SPF-засобами з індексом 30–50.

На Одещині, в центрі, на півночі та заході країни небо затягне хмарами, ймовірні дощі з грозами. У центральних і північних областях повітря прогріється до +25…+27 °С (уночі — до +14…+16 °С), у західних — до +21…+23 °С (уночі — до +13…+15 °С) ). Якщо ви важко переживаєте спалахи на сонці, максимально скоротіть активність у суботу — очікується незначна геомагнітна буря.

Погода в неділю 2 червня

До кінця тижня опади у вигляді дощів і гроз очікуються майже на всій території України. Лише у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях цілий день стоятиме сонячна погода. На сході та півдні буде спекотно — до +29…+31 °С, на півночі та в центрі — до +25…+28 °С (уночі — до +15…+17 °С). На заході країни термометри покажуть +21…+23 °С удень та +12…+15 °С уночі.

Погода в понеділок 3 червня

Погода на початку тижня характеризуватиметься мінливою хмарністю та невеликими короткочасними дощами по всій Україні, за винятком Донецької, Луганської та Запорізької областей. На півдні (крім Одеської області) та сході країни очікується +29…+31 °С (уночі — близько +18 °С). У північних регіонах, центрі України та Одеській області стовпчики термометрів піднімуться до +24…+27 °С (уночі — до +15…+17 °С), на заході країни — до +22…+25 °С (уночі — до +12 …+14 °С).

Обережно, можливі пожежі!

1–2 червня в усіх областях, крім західних, Вінницької, Одеської та Херсонської, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Кинутий біля сухостою недопалок, багаття на відкритих ділянках та інші джерела вогню можуть призвести до блискавичного займання.

Народні прикмети та вірування

Дрібний дощ 1 червня вважався достеменною ознакою дощового та прохолодного червня. Сонячна і суха погода, навпаки, віщувала спекотний початок літа.

Якщо вдень 2 червня здіймався сильний вітер, то літня погода обіцяла бути вельми примхливою. А ранковий туман був однозначно добрим знаком, що вказував на багатий урожай восени.