РФ влучила по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, постраждали діти

Про обстріл повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про вибухи у Харкові зʼявилась близько 23:50. Відомо, що росіяни обстріляли район житлової забудови. Фіксують 2 прильоти.

«На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — пише Терехов о 00:09.

Повторний вибух прогримів о 00:15. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни влучили по 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди.

Терехов о 00:24: попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші «приходи».

Станом на 03:50 відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Серед поранених — 12-річні хлопчик та дівчинка, а також медпрацівник і поліціянтка, які прибули на місце вибуху.