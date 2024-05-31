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РФ влучила по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, постраждали діти

Про обстріл повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про вибухи у Харкові зʼявилась близько 23:50. Відомо, що росіяни обстріляли район житлової забудови. Фіксують 2 прильоти.

«На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — пише Терехов о 00:09.

Повторний вибух прогримів о 00:15. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни влучили по 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди.

Терехов о 00:24: попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші «приходи».

Станом на 03:50 відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Серед поранених — 12-річні хлопчик та дівчинка, а також медпрацівник і поліціянтка, які прибули на місце вибуху.

Після 05:00 Національна поліція України повідомила деталі обстрілу. Росіяни завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району Харкова. Жителі чули щонайменше п’ять вибухів, які влучили в одному районі.

Чоловік та жінка загинули внаслідок влучання в багатоповерхівку. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено 4-й та 5-й поверхи одного з підʼїздів.

«Ще один боєприпас влучив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Внаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення», — додали поліціянти.

Під завалами можуть знаходитися люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

31 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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