Роберт Де Ніро порадів вироку Трампу та сподівається, що це вплине на вибори в США

Про це пише Variety.

Американський актор Роберт Де Ніро прибув на презентацію фільму «Езра. Неналежна поведінка», що проходила в Нью-Йорку. Спілкуючись із журналістами на червоному хіднику, актор, який зіграв у комедійній драмі режисера Тоні Голдвіна, прокоментував рішення суду присяжних, які визнали винним мільярдера Дональда Трампа за всіма 34 пунктами у справі фальсифікації ділової документації.

«Я думаю, що відбулася справедливість. Це лише частина загальної картини, тому я хочу бути дуже обережним», — зазначив Де Ніро.

Спершу він висловлював свої думки стримано. Утім, відповідаючи на питання, чи може, на його думку, це вплинути на президентські вибори, зауважив: «Я думаю, що так і буде. Це ніколи не повинно було доходити до цієї стадії. Я не хочу говорити, але я дуже засмучений цим. Я повинен щось сказати. Це моя країна. Цей чоловік хоче її знищити. Крапка. Він божевільний».

Однак актор наголосив, що побоюється за свою безпеку, адже робить багато критичних заяв про колишнього президента США.

«Подумайте про це. Мене це ще більше злить, але я повинен боятися бути наляканим. І тому я сказав, що нас не залякати. Людям набридло, вони будуть давати відсіч. У цій країні це не про нас», – додав Де Ніро.