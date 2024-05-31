РФ влучила по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, постраждали діти в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ » Сили оборони ліквідували 1390 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 507 650 (+1390) осіб,

танків ‒ 7728 (+18) од,

бойових броньованих машин — 14 935 (+22) од,

артилерійських систем – 13 140 (+39) од,

РСЗВ – 1088 (+0) од,

засобів ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 587 (+55) од,

крилатих ракет ‒ 2229 (+7) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 905 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2164 (+11) од.