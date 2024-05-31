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Сили оборони ліквідували 1390 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 507 650 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 7728 (+18) од,
  • бойових броньованих машин — 14 935 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13 140  (+39) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 587 (+55) од,
  • крилатих ракет ‒ 2229 (+7) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 905 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2164 (+11) од.
31 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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