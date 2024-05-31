РФ готує другу фазу наступу на Харківщині: ISW проаналізував мету ворога РФ влучила по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, постраждали діти » Унаслідок ранкової атаки в Голосіївському районі Києва знищено трансформатор — ДТЕК У п’ятницю вранці уламки ракет повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі Києва, повідомляє ДТЕК. «Сьогодні вранці уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло», — ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі. Зазначається, що енергетикам о 8:10 вдалося живити більшість будинків за резервними джерелами. Водночас без електропостачання залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. У ДТЕК обіцяють, що електрику буде відновлено до кінця дня.