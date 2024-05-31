Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт

Нагадаємо:

До ухвалення сьогоднішнього рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику.

Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною — 2,64 гривні.

Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.