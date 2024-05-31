в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ

Про це заявила у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.

«Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на 5 років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа упродовж понад двох років готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію», — сказала Сімсон.

Єврокомісар зазначила, що ЄС знайшов інші шляхи постачання пального.

«Ми знайшли альтернативні шляхи постачання і з нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями», — сказала Сімсон.