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ЄС оголосив про нові санкції проти КНДР через підтримку Росії на війні проти України

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження передбачають заморожування активів осіб, проти яких спрямовані санкції, а також заборону на пряме чи опосередковане надання коштів або економічних ресурсів. Додатково до підсанкційних осіб буде застосовано заборону на в’їзд до Європейського Союзу.

«ЄС рішуче налаштований запобігти потоку компонентів, фінансів і знань, які можуть бути використані КНДР для підтримки розвитку її ядерної програми, програми створення зброї масового знищення і балістичних ракет. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом і відновити діалог з відповідними сторонами «, — йдеться у повідомленні.

Відтак, загальна кількість осіб, внесених до санкційних списків ЄС, становить 77 фізичних та 20 юридичних осіб. Це рішення доповнює всі відповідні резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій, пов’язаних з незаконними програмами КНДР, які ЄС також інкорпорував у своє законодавство.

1 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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