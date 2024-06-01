Блінкен підтвердив, що президент США дозволив Україні бити американською зброєю по території РФ

Про це Блінкен заявив пресконференції в Празі, передає «Радіо Свобода».

«Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою», — розповів Блінкен.

Водночас представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер уточнив межі Росії, де Україна може бити американською зброєю. Про це повідомляє «Голос Америки».

На запитання журналістки, стосується дозвіл лише захисту Харкова чи й інших регіонів на кордоні з РФ, таких як Сумщина, Карпентер сказав:

«Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так — через кордон проти атак РФ, які звідти надходять».

Раніше Зеленський повідомив на пресконференції на третьому саміті Україна – Північна Європа про меседж США щодо використання їхньої зброї для ударів по РФ.

«У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні (31 травня – ред.) я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це», – сказав він.

За словами президента, такий дозвіл США — це «крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій».

«Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що бачу – це у будь-якому випадку є кроком вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть біля кордону», — додав Зеленський.

Також відповідну інформацію підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров для The Guardian.

Никифоров підтвердив інформацію, що адміністрація Байдена секретно схвалила те, аби Київ завдавав ударів по території Росії зброєю США, однак дозвіл поширюється на район Харківської області.

«Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон», — висловився він.

Водночас Зеленський у інтерв’ю виданню дав зрозуміти: Україні потібна можливість для використання «потужної» зброї великої дальності, що здатна вражати цілі в глибині РФ — червону лінію, яку США відмовились стерти.

«Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль», — заявив український президент.

Також він додав, що без «зеленого світла» Білого дому інші союзники Україні, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити застосовувати свою далекобійну зброю.