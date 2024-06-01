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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 81 повітряну ціль ворога

Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що вночі окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Shahed.

Так ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М»,
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»,
  • 10 крилатих ракет «Калібр»,
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,
  • 47 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Натомість українська авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони знищили 81 повітряну ціль РФ, зокрема 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», одну крилату ракету «Іскандер-К», а також 46 ударних безпілотників.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері Еспресо уточнив, що ворог випустив калібри з підводного корабля.

1 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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