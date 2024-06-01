G7 хоче спільно тиснути на банки, які допомагають Росії ухилятись від санкцій РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових » Нічна атака РФ: українська ППО знищила 81 повітряну ціль ворога У ніч проти 1 червня російська армія запустила по території України 53 ракети й 47 ударних БПЛА. Українські сили ППО знищили 81 повітряну ціль РФ Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що вночі окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Shahed. Так ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

4 балістичні ракети «Іскандер-М»,

1 крилату ракету «Іскандер-К»,

10 крилатих ракет «Калібр»,

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,

47 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Натомість українська авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони знищили 81 повітряну ціль РФ, зокрема 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», одну крилату ракету «Іскандер-К», а також 46 ударних безпілотників. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері Еспресо уточнив, що ворог випустив калібри з підводного корабля.