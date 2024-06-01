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РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 508 780 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 14 947 (+12) од,
  • артилерійських систем – 13 184  (+44) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 617 (+30) од,
  • крилатих ракет ‒ 2230 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006 (+101) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.

Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та «шахедами»: у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб’єкти у 5 областях.

1 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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