РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 508 780 (+1130) осіб,
- танків ‒ 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14 947 (+12) од,
- артилерійських систем – 13 184 (+44) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 617 (+30) од,
- крилатих ракет ‒ 2230 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006 (+101) од,
- спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.
Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та «шахедами»: у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб’єкти у 5 областях.
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