Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили

Про це повідомляє Tagesschau.

Вона наголосила, що Німеччина виступає за свободу та мир, додавши, що наразі для сектора Гази необхідно не лише відбудова, а й міжнародні сили захисту.

«Так само як в Україні ми чітко заявили, що виступаємо за свободу і мир, я вважаю, що це стосується і Близького Сходу. Якщо зараз потрібна не лише відбудова, але й міжнародні сили захисту, які гарантують, що ми нарешті досягнемо миру на Близькому Сході, то це також є нашою спільною місією. Це наш обов’язок», — підкреслила Бербок.