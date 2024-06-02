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Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили

Про це повідомляє Tagesschau.

Вона наголосила, що Німеччина виступає за свободу та мир, додавши, що наразі для сектора Гази необхідно не лише відбудова, а й міжнародні сили захисту.

«Так само як в Україні ми чітко заявили, що виступаємо за свободу і мир, я вважаю, що це стосується і Близького Сходу. Якщо зараз потрібна не лише відбудова, але й міжнародні сили захисту, які гарантують, що ми нарешті досягнемо миру на Близькому Сході, то це також є нашою спільною місією. Це наш обов’язок», — підкреслила Бербок.

2 июня, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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