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Орбан збирається створити у Європарламенті «коаліцію за мир» з Росією

Слова політика наводить угорська редакція Euronews, портали 24.hu та Index.hu.

Як наголосив Орбан, на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори — ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір, зазначив очільник уряду Угорщини.

При цьому зараз у керівних органах ЄС, додав угорський прем’єр, переважають готові до війни з РФ.

«Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли», — закликав Орбан прихильників очолюваної ним партії «Фідес».

«Метою виборчої армії угорців є збереження миру. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі», — цитує виступ Орбана Index.hu.

Після перемоги проросійських сил у Брюсселі, продовжив Орбан, там буде створено, як він висловився, «коаліцію миру», яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США, зазначає 24.hu.

Далі «коаліції миру» треба буде, заявив Орбан, зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки — тут Орбан повторив ще один відомий кремлівський наратив — «перемогти Росію неможливо».

Під час свого виступу угорський прем’єр також казав, що його опонентів начебто фінансує Джордж Сорос, широко використовував релігійну термінологію і лексику (на «марші миру» звезені автобусами з різних куточків Угорщини люди несли прапори Угорщини та дерев’яні розп’яття) й запевняв аудиторію, що він не допустить аби «наших дітей та онуків везли на український фронт», інформує угорська редакція Euronews.

2 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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