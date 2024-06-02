США збили дві балістичні ракети та БПЛА хуситів у Червоному морі Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО » Понад 1000 військових, 25 танків і 49 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1080 своїх військових і десятки одиниць техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 509 860 (+1080) осіб,

танків ‒ 7765 (+25) од,

бойових броньованих машин — 14 980 (+33) од,

артилерійських систем – 13 233 (+49) од,

РСЗВ – 1089 (+1) од,

засобів ППО ‒ 821 (+6) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 699 (+82) од,

крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 092 (+86) од,

спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.