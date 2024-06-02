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Понад 1000 військових, 25 танків і 49 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 02.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 509 860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин — 14 980 (+33) од,
  • артилерійських систем – 13 233  (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 699 (+82) од,
  • крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 092 (+86) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.
2 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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