США збили дві балістичні ракети та БПЛА хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування ЗС США (USCENTCOM) у Х.

1 червня між 09:00 та 19:30 за місцевим часом у південній частині Червоного моря американські військові збили безпілотник хуситів. Вони також поінформували про аварію двох інших дронів над Червоним морем.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження з боку кораблів США, коаліції або торгових суден внаслідок атаки хуситів не надходило.

Також між 19:00 та 23:30 за місцевим часом США успішно знешкодили дві протикорабельні балістичні ракети хуситів у південній частині Червоного моря.

«Балістичні ракети були випущені у напрямку есмінця ВМС США Gravely та знищені у рамках самооборони, при цьому повідомлень про пошкодження або поранення з боку американських, коаліційних або комерційних кораблів не було», — йдеться у повідомленні.