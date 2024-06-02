Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що низка союзників України, які підтримують запрошення України до членства в НАТО, можуть схилити до цього Сполучені Штати — Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Зеленський зазначив, що якісь рішення щодо України є «рішенням усіх», і деякі столиці вже виступають за запрошення України.

«Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що «США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну» – так не можна підходити до питання.

Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО».

Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду.