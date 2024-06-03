Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 511 130 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15 002 (+22) од,
- артилерійських систем – 13 280 (+47) од,
- РСЗВ – 1090 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 824 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 739 (+40) од,
- крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 159 (+67) од,
- спеціальної техніки ‒ 2199 (+4) од.
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