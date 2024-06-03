Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції WP: Українські командири очікують, що нові військові прибудуть погано підготовлені » Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових За минулу добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1270 військових армії РФ Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 511 130 (+1270) осіб,

танків ‒ 7779 (+14) од,

бойових броньованих машин — 15 002 (+22) од,

артилерійських систем – 13 280 (+47) од,

РСЗВ – 1090 (+1) од,

засобів ППО ‒ 824 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 739 (+40) од,

крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 159 (+67) од,

спеціальної техніки ‒ 2199 (+4) од.