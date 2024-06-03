Державі повернули землі вартістю майже 3 млрд грн уздовж кордону з Польщею

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає «Еспресо.Захід«.

Як зазначається, ділянка розташована в межах прикордонної смуги українсько-польського кордону на території Сокальської міської ради.

Земля незаконно вибула з державної у комунальну власність

«Спірна земельна ділянка площею понад 60 га, згідно наказів Головного управління Держгеокадастру незаконно вибула з державної у комунальну власність. Також неправомірно було змінено її цільове призначення – віднесено до сільськогосподарських земель. Однак дана ділянка забезпечує облаштування і утримання інженерно-технічних споруд та огорож державного кордону та, відповідно, належить до земель оборони», – йдеться у повідомленні.

Тож у зв’язку з цим прокурори пред’явили вищевказаний позов. Суд задовольнив його у повному обсязі.

«На теперішній час зусиллями прокуратури рішення суду виконано – до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування права комунальної власності та зареєстровано право державної власності за Львівською обласною державною адміністрацією», – додали у прокуратурі.