Головуюча в ЄС Бельгія виступила за позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі

Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, закликає уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини, яка перебирає на себе головування наступного місяця, права голосу.

Це випливає з інтерв’ю глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб виданню Politico, повідомляє «Європейська правда».

Лябіб виступила за те, щоб застосувати до Будапешту процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про ЄС – крайній крок, який може призвести до призупинення права голосу країни в Євросоюзі.

«У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і, на жаль, деякі держави – зокрема, одна держава – все частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето», – сказала вона.

«Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето», – заявила міністерка.

Європейський парламент запустив перший етап процедури за статтею 7 проти Угорщини у 2018 році, але процес зайшов у глухий кут.

Наступний етап цієї процедури часто називають «ядерним варіантом», оскільки він передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку Євросоюз може накласти на країну-члена – призупинення права голосу при прийнятті рішень ЄС.

Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС з важливих питань.

«Це момент істини. Або ми виконуємо свої обов’язки, що вимагає політичної мужності і сили волі. Або ми створюємо механізми, які не працюють. Тож ми маємо зробити вибір», – заявила Лябіб.

«Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо він не працює, ми повинні його реформувати. Це майбутнє Європейського Союзу», – підкреслила вона.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт постійно сповільнював допомогу ЄС Україні або взагалі відмовлявся від неї.

Європейський парламент і Німеччина поставили під сумнів здатність Будапешта очолити Раду ЄС з 1 липня, але, за словами Лябіб, Бельгія наполягала на тому, що Угорщина повинна виконувати свої обов’язки до кінця терміну.

«Це також нагадування про те, що бути членом Європейського Союзу означає поважати цінності, мати права, доступ до фондів, бути частиною єдиного ринку, поважати цінності свободи, свободи вираження поглядів і незалежності судової системи», – сказала вона.

«Саме тому Угорщина зараз перебуває під процедурою статті 7 і все більше і більше ізолюється», – додала міністерка.