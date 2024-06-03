Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ – The Economist

Отримання американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 км означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму, причому смертельно, пише The Economist

«(Президент США Джо, − ред.) Байден досі не скасував свою заборону на ураження цілей в Росії. Про те, чого могла б досягти Україна, якби їй більше не довелося воювати зі зв’язаною за спиною рукою, свідчить ефективність її кампанії в Криму.

За словами колишнього командувача американськими військами в Європі і старшого радника НАТО з питань логістики Бена Ходжеса, українці «систематично працюють над тим, щоб зробити Україну непридатною для проживання російських військ»».

Деталі: Видання підкреслює, що глава Росії Володимир Путін вклав величезні кошти у військову інфраструктуру в Криму, і зараз вона під загрозою.

За словами британського стратега Лоуренса Фрідмана, Крим є слабким місцем для Росії − вона має занадто багато чого там захищати, тож «це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на Путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому».