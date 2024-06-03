Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції

Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія уперше за 50 років вручили лицарські ордени — найвищі нагороди Швеції за виняткові заслуги. Серед 13 діячів, відзначених орденами, були четверо музикантів культового гурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг.

Карл XVI Густав та королева Сільвія у палаці в Стокгольмі нагородили артистів орденами Вази — один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.

Поп ікони стали одними з перших, хто отримав нагороди від короля та королеви після того, як шведський орден було відроджено через 50 років. У 1974 році влада Швеції вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку Швеції, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян Швеції. Тому з 1975 року орден Вази не вручався.

Цього року також виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею Waterloo і став надзвичайно популярним у всьому світі.

Учасників одного за одним викликали вперед, щоб кожен отримав свою червону коробку з нагородою.

«Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, – це подяка Швеції за ваші виняткові зусилля для нашої країни», — сказали музикантам під час церемонії вручення відзнак.

Саме уряд формально приймає рішення про те, хто отримує нагороди, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.