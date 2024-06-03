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«Ніколи не роздмухували вогонь»: у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру

Про це пише The Guardian.

За словами Мао Нін, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.

Ці слова пролунали після звинувачень Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований Саміт миру у Швейцарії.

Речниця МЗС Китаю підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. Вона додала, що позиція Пекіну щодо мирної конференції є дуже «відкритою і прозорою».

«Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін», — сказала Мао Нін.

3 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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