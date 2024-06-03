Польша выделит $760 млн на защиту от российских кибератак

Польша израсходует более 3 миллиардов злотых (760 миллионов долларов) на укрепление кибербезопасности, заявил в понедельник министр цифровых технологий страны Кшиштоф Гавковский. Его заявление прозвучало после того как государственное информационное агентство PAP подверглось, по словам польских официальных лиц, вероятной российской кибератаке.

Поскольку в воскресенье в Польше пройдут выборы в Европарламент, власти страны находятся в состоянии повышенной готовности к попыткам Москвы вмешаться в ход голосования. Опасения усилились в пятницу, когда на сайте PAP появилась фальсифицированная статья о военной мобилизации.

Официальная Варшава неоднократно обвиняла Москву в попытках дестабилизировать обстановку в Польше из-за ее роли в оказании военной помощи Украине.

«Мы хотим выделить более 3 миллиардов злотых на «Киберщит»», – сказал Гавковский на пресс-конференции. – Сегодня Польша находится на переднем крае киберборьбы с Россией. Больше всего (кибер)атак приходится на Польшу».

Гавковский сообщил, что в воскресенье и понедельник Польша блокировала несколько кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры.

«У Российской Федерации одна цель – дестабилизировать ситуацию и способствовать силам, которые стремятся подорвать ЕС», – сказал он.

Руководство Польши усматривает связь между Россией и случаями саботажа и поджогов на польской территории. Польские власти заявляют, что российские спецслужбы предпринимают активные попытки собрать информацию о поставках оружия в Украину.