Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації — посол ЄС

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
«Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом’якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації«, — йдеться у повідомленні.
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