«Ніколи не роздмухували вогонь»: у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, — Генштаб » Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації — посол ЄС З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації. Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. «Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом’якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації«, — йдеться у повідомленні.