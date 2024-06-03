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Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації — посол ЄС

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом’якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації«, — йдеться у повідомленні.

3 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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