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У Чехії запрацював пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому

У Чехії почав роботу пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ зі сприяння поверненню додому українських громадян, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну. Він розрахований на кількасот осіб і початково буде діяти з травня до листопада 2024 року — Radio Prague International

У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.

Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.

3 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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