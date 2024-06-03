«Живой» процессор из 16 органоидов мозга успешно функционирует

Компания FinalSpark объявила о запуске онлайн-платформы для доступа к необычному процессору, сделанному из 16 органоидов человеческого мозга. Фактически речь идёт о «живом» процессоре, а его элементы умеют самостоятельно обучаться и обрабатывать информацию. В сравнении с обычными центральными процессорами такая разработка требует в миллион раз меньше энергии. В её основе лежит до четырёх живых органоидов человеческого мозга, подключённых к кремниевым чипам. Один такой органоид содержит примерно 10 000 живых нейронов, выращенных из стволовых клеток. Диаметр органоида — 0,5 мм. Каждый хранится в инкубаторах при температуре, близкой к температуре человеческого тела. Все они снабжаются водой и питательными веществами, а также защищены от бактерий и вирусов. Органоиды подключены к электрической цепи посредством крошечных электродов.

Такие двусторонние электроды умеют посылать и принимать электрические импульсы в органоиды. Этого достаточно, для базовых функций при работе процессора. Сейчас доступ к платформе имеют сотрудники девяти научных учреждений.

Технология открывает двери для новых исследований в сфере нейровычислений. Но если в будущем компании захотят коммерциализировать такие нейропроцессоры, им нужно будет решить проблему долговечности компонентов. Потому что, в отличие от кремниевых чипов, такие процессоры «живут» только 100 дней.