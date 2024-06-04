До 4 тисяч військових захищатимуть саміт миру в Швейцарії

У понеділок швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Swissinfo.

З 5 по 19 червня до чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил країни допомагатимуть у виконанні різних завдань, що включають охорону об’єктів, спостереження, підтримку командування та логістику.

Влада також посилює заходи із забезпечення захисту повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії віцепрезидентки, а не президента не применшує рівня підтримки України з боку США.