Міноборони: майже 1,4 млн українців оновили дані у «Резерв+»

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зокрема, за його словами, серед людей, які мешкають за кордоном, понад 18 000 оновили свої дані.

«Якщо говорити про жінок, то це близько 190 000», — додав Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що серед осіб, які оновили дані, 164 000 — заброньовані, понад 153 000 — призовники та 90 000 — мають відстрочку.

«Можемо спостерігати дійсно високу активність людей, які вже скористалися застосунком «Резерв+», завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина», – сказав Лазуткін.

Також він нагадав, що особисто до ТЦК і СП мають звернутися особи, у яких у застосунку з’явився статус «у розшуку». Вони, за словами речника Міноборони, порушили правила військового обліку. Це стосується і чоловіків, які перебувають за кордоном, адже вони залишаються громадянами України й законодавство на них розповсюджується, наголосив він.

Двома днями раніше у Міноборони повідомляли, що станом на кінець травня за допомогою програми Резерв+ понад 14 тисяч чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, оновили свої дані.

«Серед країн-лідерів: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина», — зазначив Лазуткін.

Він додав, що загалом в Україні вже близько 1,5 млн військовозобов’язаних успішно оновили свої дані у ЦНАП, ТЦК і СП та за допомогою «Резерв+», який залишається лідером за кількістю оновлень.

У Міноборони нагадали, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово обліковому документу.