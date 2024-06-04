ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді буде багато цікавого Понад 1200 військових, 15 танків і 65 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні » Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники У ніч на 4 червня росіяни запустили по Україні 2 ракети «Іскандер-К» і 4 БПЛА. Сили ППО збили обидві ракети та 2 дрони Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Дніпропетровщині. Близько до опівночі 3 червня РФ застосовувала чотири БПЛА на північному напрямку. Два з них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два «припинили своє існування самостійно», — додав Олещук.