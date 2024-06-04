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Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Дніпропетровщині.

Близько до опівночі 3 червня РФ застосовувала чотири БПЛА на північному напрямку. Два з них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два «припинили своє існування самостійно», — додав Олещук.

4 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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