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Понад 1200 військових, 15 танків і 65 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 512 420 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 7794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 15 020 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13 345  (+65) од,
  • РСЗВ – 1092 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 827 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 766 (+27) од,
  • крилатих ракет ‒ 2268 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2211 (+12) од.
4 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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