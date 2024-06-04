Понад 1200 військових, 15 танків і 65 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 512 420 (+1290) осіб,
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 15 020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13 345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 766 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 2268 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69) од,
- спеціальної техніки ‒ 2211 (+12) од.
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