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Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники У КМДА заявили, що не погоджували проведення «Маршу рівності» у метро » Понад 1200 військових, 15 танків і 65 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1290 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 512 420 (+1290) осіб,

танків ‒ 7794 (+15) од,

бойових броньованих машин — 15 020 (+18) од,

артилерійських систем – 13 345 (+65) од,

РСЗВ – 1092 (+2) од,

засобів ППО ‒ 827 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 766 (+27) од,

крилатих ракет ‒ 2268 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69) од,

спеціальної техніки ‒ 2211 (+12) од.