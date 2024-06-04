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Правляча партія Грузії підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права ЛГБТ

Про це заявив на брифінгу спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє «Ехо Кавказу».

Як зазначив Папуашвілі, пакет проєктів закону передбачає заборону зокрема на: «реєстрацію альтернативного шлюбного союзу»; усиновлення дитини негетеросексуальними особами; здійснення хірургічних операцій зі зміни статі; «пропаганду ЛГБТ» у галузі освіти й  ЗМІ та проведення зборів/маніфестацій, аби популяризувати одностатеві шлюби.

Також відповідно до пакету, може бути запроваджена заборона на показ одностатевих інтимних сцен, сцен інцесту в телеефірі та кінотеатрах.

Спікер грузинського парламенту сказав, що це — «поширена практика».

4 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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