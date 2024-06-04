Сполучені Штати рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства. Замовлення зобов’язали виконати до 31 травня 2028 року.

У Міноборони США не уточнили, скільки реактивних систем залпового вогню розраховується зробити. Пентагон також не пояснив, чи їх застосовуватимуть у Сполучених Штатах чи інших країнах.

Держдеп раніше схвалив екстрений продаж Києву трьох РСЗВ Himars. Озброєння обійдуться Україні $30 млн, про це стало відомо із опублікованого документа. Київ зробив Вашингтону відповідний запит. Покупку профінансує Німеччина, констатували у відомстві.