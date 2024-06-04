США предупредили о возможности санкций против Грузии в связи с законом об «иностранных агентах»

США предупредили Грузию о возможной подготовке санкций после принятия спорного закона об «иностранных агентах».

«Мы пока не объявляли об индивидуальных санкциях, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Остановлюсь на этом. Но мы четко дали понять, что введем их без колебаний».

Грузинские неправительственные организации заявили, что обжалуют закон об «иноагентах» в Конституционном суде.

В случае если грузинский суд не будет действовать «своевременно и в конституционных рамках», НПО намерены подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

После отказа президента Грузии Саломе Зурабишвили подписать закон об «иноагентах», 3 июня это сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Теперь в течение 60 дней Министерство юстиции создаст электронный портал для регистрации тех организаций, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа.