У Білому домі розповіли, хто поїде на Саміт миру від США

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

«Віцепрезидент підкреслить відданість адміністрації Байдена — Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН. Віцепрезидент підтвердить підтримку народу України, який захищається від тривалої російської агресії», — йдеться в заяві.

Водночас у Білому домі додали, що на заході також буде присутній радник з національної безпеки Джейк Салліван.