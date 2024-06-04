У МЗС Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги Україні передбачена система протиповітряної оборони SAMP/T, про що раніше писали ЗМІ.

Голова італійського МЗС підтвердив, що уряд готує «ще один пакет» військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним.

«Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею», – додав він.

Таяні водночас наголосив, що Італія не буде відправляти військових в Україну, а італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії.

Раніше ЗМІ повідомили, що новий пакет військової допомоги із системою ППО Італія може затвердити після саміту «Групи семи» в середині червня.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.