Удари німецькою зброєю по Росії не сприятимуть ескалації, — Шольц

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв’ю німецькій радіостанції Antenne Bayern, пише DW.

«Як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад Харків», — заявив канцлер Німеччини.

Він також зазначив, що рішення надати Україні право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане у співпраці з «друзями й союзниками» країни. Крім цього, Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати передану німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії, але в межах радіуса 40 км.