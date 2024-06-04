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Удари німецькою зброєю по Росії не сприятимуть ескалації, — Шольц

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв’ю німецькій радіостанції Antenne Bayern, пише DW.

«Як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад Харків», — заявив канцлер Німеччини.

Він також зазначив, що рішення надати Україні право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане у співпраці з «друзями й союзниками» країни. Крім цього, Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати передану німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії, але в межах радіуса 40 км.

4 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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